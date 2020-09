Com linha de fogo de dois quilômetros, incêndio atinge 50 hectares do Pico do Gavião

O Corpo de Bombeiros não conseguiu entrar na mata e deve retornar nesta terça (15) ao local

Alice Dionisio | 09h10

Enquanto atendia uma ocorrência de incêndio em Andradas, ontem à tarde (14), o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas recebeu outro chamado para uma queimada no Pico do Gavião.

Uma equipe se deslocou até o local e encontrou uma grande linha de fogo, de aproximadamente dois quilômetros, que se estendia por toda uma área de mata densa, sem possibilidade de adentramento por equipes em terra. A estimativa é que as chamas tenham atingido cerca de 50 hectares.

Os bombeiros devem retornar hoje (15) para monitoramento e para definirem estratégias de combate efetivo.

