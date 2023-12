Combustíveis têm queda no preço, aponta pesquisa do Procon

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço de combustíveis, realizada nesta semana. Todos os combustíveis registraram queda. Gasolina aditivada e comum caíram 1,28% e 0,93%, respectivamente.

Na pesquisa, que abrangeu 33 postos da cidade, a gasolina comum apresentou grande diferença de preço, podendo ser encontrada por R$ 5,05 e por até R$ 5,87, uma variação de 16,247%. O preço da gasolina aditivada variou de R$ 5,05 a R$ 5,69, indicando diferença de 12,67%.

Já o etanol está 1,47% mais barato e foi o que mais teve variação (31,25% ou R$ 0,90), com preços entre R$ 3,09 e R$ 3,99.

O óleo diesel comum teve redução de 0,5% e, o S10, de 1,63% em relação à pesquisa do mês passado.

O preço do S10 variou de R$ 5,35 a R$ 6,69 (variação de 25,05%). E o comum, pode ser encontrado por R$ 5,35 até R$ 6,33, variando 8,02%.

Confira a pesquisa abaixo.

COMBUSTIVEIS-dezembro-2023

