Começam nesta segunda-feira (31/7) inscrições para o concurso público da Secretaria de Educação de Minas Gerais

São mais de 19 mil vagas para atuação em unidades escolares da rede estadual e órgãos vinculados

Começa nesta segunda-feira (31/7), a partir das 16h, o período de inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), referente ao Edital Seplag/SEE 3/2023.

São 19.878 vagas em todo o estado, para atuação em unidades escolares, Superintendências Regionais de Ensino (SREs), Núcleos de Acolhimento Educacional (NAEs), Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva (Crei) e Unidade Central.

O concurso, realizado em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG), tem como finalidade o preenchimento de cargos das carreiras de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), do quadro de pessoal da SEE/MG.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas até às 16h do dia 29/8, por meio do site https://conhecimento.fgv.br./concursos/seemg23. Após o preenchimento do requerimento de inscrição — em que serão indicadas as opções de cargo e atuação desejadas —, o candidato deve gerar e imprimir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) que estará disponível para impressão no ato da inscrição.

O DAE deve ser pago até o dia 30/8. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 43 para cargos que exigem curso superior, e de R$ 38 para cargos que exigem apenas o nível médio técnico.

Os candidatos poderão realizar mais de uma inscrição no Concurso Público, desde que não haja coincidência nos dias/turnos de aplicação das provas — e sejam observadas as normas constitucionais de acumulação de cargos no momento do exercício. Para cada cargo, deverá ser feita uma inscrição, assim como o pagamento das respectivas taxas.

Para que os candidatos se mantenham atualizados quanto às informações sobre o concurso, é necessário o acompanhamento no site da SEE/MG e também na página da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que é a responsável pela realização do certame. O resultado final será homologado pela Seplag/MG e pela SEE/MG, mediante publicação no Diário Oficial, e divulgado no site da FGV.

Para quem não tiver acesso a um computador, a SEE disponibilizará em cada sede das 47 SREs equipamento com acesso à internet para a realização das inscrições. O acesso será liberado em dias úteis, no período de 1/8/2023 até o dia 29/8/2023, das 9h às 12h.

Isenção da taxa de inscrição

Somente haverá isenção da taxa de inscrição para candidatos doadores regulares de sangue, comprovadamente desempregados amparados pela Lei Estadual 24.261/2022 ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que é regulamentado pelo Decreto 11.016/2022, mediante solicitação e comprovação, conforme descrito no edital.

Para solicitar a isenção, o candidato deve acessar, das 16h do dia 31/7/2023 até as 16h do dia 2/8/2023, o site https://conhecimento.fgv.br./concursos/seemg23 e fazer o upload (imagem original) dos documentos comprobatórios para a obtenção da isenção.

Provas

As provas serão aplicadas em Belo Horizonte e nas cidades-sede das Superintendências Regionais de Ensino (SREs). O conteúdo programático abrange conhecimentos básicos em Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Legislação Educacional e Direitos Humanos, além de redação e conhecimentos específicos, referentes a cada área de atuação.

Todos os candidatos nomeados em decorrência de aprovação no concurso deverão se submeter a Exame Admissional, sob a responsabilidade da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Seplag, em unidade central ou em unidades regionais.

fonte: Agência Minas