Polícia Militar apreende arma de fogo e prende autor por porte ilegal no bairro Jardim São Paulo

Em uma operação noturna na segunda-feira, 2 de outubro, equipes do Tático Móvel da Polícia Militar, em ação nos bairros Jardim São Paulo e Santa Rita, obtiveram êxito ao perseguir e capturar um indivíduo suspeito que tentou evadir-se ao avistar a presença policial. Durante a tentativa de fuga, o suspeito lançou um objeto no telhado de uma residência, desencadeando uma rápida ação dos policiais.

O desfecho da operação, que ocorreu por volta das 21:15 horas na Rua Juscelino Barbosa, no Jardim São Paulo, foi a recuperação de uma arma de fogo, especificamente um revólver calibre 32. A rua, conhecida pelas autoridades locais devido às atividades ligadas ao tráfico de drogas, se tornou o epicentro desta ação policial.

A rápida intervenção dos agentes resultou na captura do suspeito, evidenciando a vigilância e prontidão da polícia diante de situações suspeitas.

ALCO – 29º BPM

