Comissão das Águas recebe relatório parcial de análises feitas na Represa Bortolan

No mês de novembro, a Comissão das Águas da Câmara de Poços realizou a última reunião de 2023. Na oportunidade, foi apresentado um relatório parcial das análises feitas na Represa Bortolan, envolvendo os aspectos físico, químico, biológico e radioativo.

De acordo com a presidente da Comissão, vereadora Regina Cioffi (PP), o relatório completo será entregue em fevereiro, quando acontecerá a próxima reunião, tendo em vista a complexidade do trabalho. “Foi feita a coleta em diversas profundidades, o que nos dá uma tranquilidade e, na verdade, encontrou-se uma quantidade elevada no nível de Fósforo e o Fósforo tem a ver com a questão de resíduos finais de indústrias e empresas. Então, está em um nível maior e é muito importante a gente dar continuidade nesse estudo”, comentou.

Ainda segundo a parlamentar, outro trabalho que será feito é com relação à balneabilidade. “Esse trabalho é importantíssimo, devido aos esportes que estão acontecendo lá e a gente precisa ter segurança em relação à balneabilidade. O DMAE faz, mas ele faz com uma amostra e, segundo estudos científicos, para você ter uma certeza de balneabilidade são cinco amostras e a coleta tem que ser no mesmo local. Nós vamos continuar dando andamento nessas questões”, disse.

Regina Cioffi fez um balanço positivo do trabalho da Comissão das Águas. “Tivemos um ano de muito debate e a última reunião foi muito boa, continuamos buscando a melhor qualidade da água possível. A questão do Fósforo nós vamos continuar avaliando, porque pode ser um dos motivos de proliferação dos aguapés. Que seja mais uma etapa de muito trabalho e muitas melhorias para Poços de Caldas”, afirmou.

Criada em 2010 por iniciativa da vereadora Regina, a Comissão é formada por vereadores da Comissão de Meio Ambiente e integrantes de vários órgãos e instituições, com a finalidade de buscar soluções para os possíveis agravos ambientais nas águas do município. Através da Portaria n. 04, foram nomeados os membros do grupo especial para os trabalhos do biênio 2023/2024. Fazem parte da comissão representantes da OAB/MG, ASSEMAE, DMAE, CNEN, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, INB e UNIFAL.