Comitê Covid-19 divulga alteração no horário de algumas atividades

O Comitê Covid-19 determinou a alteração do horário de funcionamento de algumas atividades e autorizou a abertura dos pontos turísticos, públicos e privados, todos os dias, das 8h às 18h. Vale ressaltar que o Complexo do Cristo, a partir das 18h, será fechado todos os dias para coibir possíveis aglomerações.

No geral, a maioria das atividades comerciais e o shopping continuam a funcionar de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos, das 6h às 15h.

Confira quais mudanças passam a valer a partir deste sábado, 24 de abril

Atividades autorizadas a funcionar todos os dias das 5h às 23h

As atividades que antes estavam funcionando de segunda a sábado até às 21h, e aos domingos até às 15h, vão poder funcionar todos os dias, das 5h às 23h. São elas: Restaurantes, sorveterias, academias, lanchonetes, hamburguerias, pizzarias, padarias, supermercados, mercados, hortifrutigranjeiros, lojas de conveniência, comércio de alimentos para animais, peixarias, açougues e comércio de água mineral.

Importante lembrar que o estabelecimento com CNAE de bar poderá funcionar das 10h às 19h.

Setor da construção civil

As lojas que atendem à construção civil poderão funcionar das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, e das 6h às 15h, aos sábados e domingos. (casas de materiais de construção, hidráulicos, elétricos, vidraçarias e madeireiras).

Nas atividades liberadas a funcionar 24h, foram incluídas as oficinas mecânicas e elétricas. Confira: Farmácias, hospitais, transporte coletivo e individual de passageiros, postos de combustíveis, indústrias, assistência veterinária, imprensa, táxi, moto-táxi, transporte de cargas, serviços funerários, clínicas de fisioterapia, consultório médico e odontológicos, lojas de materiais clínicos e hospitalares, instituições bancárias, hotéis, motéis, oficinas mecânicas e elétricas.

As atividades extracurriculares (aulas de ballet, música, informática ou cursos de idiomas) que estavam funcionando somente on-line, poderão atender aos alunos presencialmente seguindo os protocolos de saúde e segurança estabelecidos na resolução n°3. O horário de funcionamento autorizado é de segunda a sábado, das 10h às 19h, e aos domingos, das 6h às 15h.

As demais determinações divulgadas na semana passada seguem valendo.

