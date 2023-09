Concurso de qualidade dos cafés faz leilão e divulga vencedores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na terça-feira, 26 de setembro, aconteceu o leilão dos lotes premiados do 16º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas na Urca. A edição deste ano obteve recorde de inscrições, somando 113 participantes.

Vencedores

O vencedor na categoria cereja foi Eliandro Zanetti, com o café bourbon amarelo, que obteve 85,44 pontos. Na categoria orgânicos o melhor foi Marcionilo Antonio, com o café Mundo Novo/catuaí, alcançando a pontuação de 82,75. Na categoria natural, o melhor colocado foi Wallison Zaneti Dias, com 87 pontos no café catucaí/arara. Veja a lista completa dos premiados.

Café cereja

1º lugar: Eliandro Zanetti – café bourbon amarelo – 85,44 pontos

2º lugar: Caio Eduardo Junqueira – café arara – 84,25 pontos

3º lugar: Icatu Agropecuária – café bourbon amarelo/arara/obatã – 83,75 pontos

Orgânicos

1º lugar: Marcionilo Antonio – café Mundo Novo/catuaí/catucaí – 82,75 pontos

2º lugar: Antonio Zaneti – café catuai amarelo – 82,38 pontos

3º lugar: Waldir Rodrigues – café catuai amarelo – 82,38 pontos

Natural

1º lugar: Wallison Zaneti Dias – café /catucaí/arara – 87 pontos

2º lugar: Weber Marcos Dias – café arara – 86,31 pontos

3º lugar: Edivana Zaneti Dias – café arara – 85,94 pontos

Leilão

O leilão das sacas premiadas aconteceu antes da divulgação do resultado dos melhores cafés. Houve saca arrematada por R$ 4.200.

CD

1º lugar – R$ 2.400 – 3corações

2º lugar – R$ 900 – Bourbon

3º lugar – R$ 970 – Lyla Café

Natural

1º lugar – R$ 4.200 – Bourbon

2º lugar – R$ 1.910 – Bourbon

3º lugar – R$ 1.500 – Bourbon

O Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas é reconhecido como um dos principais eventos desse segmento na Região Vulcânica de Minas Gerais. Reunindo centenas de cafeicultores, ele destaca os melhores cafés especiais produzidos na região, celebrando a tradição cafeeira local. O evento é uma realização da Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Sebrae, Emater e IF Sul de Minas, com o apoio fundamental dos Cafés da Região Vulcânica, Café Poços, Assodantas, Sindicato dos Produtores Rurais, Yoorin Fertilizantes, Coopama, Sicredi, Stamp sua Ideia e Bourbon Specialty Coffees. O concurso tem apoio da São Marcos e de Gamers Coffee.

Para o secretário de Desenvolvimento, Franco Martins, o Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas é um evento de grande importância para a região e para a indústria cafeeira, em geral. “O concurso tem como objetivo principal identificar e premiar os melhores cafés especiais produzidos na região. Isso incentiva os cafeicultores a investirem na qualidade de seus produtos e aprimorarem suas técnicas de produção, o que é fundamental para a valorização do café brasileiro no mercado nacional e internacional”, diz.

A premiação dos vencedores acontece no próximo domingo (1º) na Escola Municipal Carmélia de Castro, na Fazenda Souza Lima.