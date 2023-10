Concurso Gastronômico dos Cafés de Poços de Caldas premia vencedores

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O 1° Concurso Gastronômico dos Cafés de Poços de Caldas aconteceu no último domingo, 1º, na escola Municipal Professora Carmélia de Castro, no bairro Souza Lima, região rural do município. Numa realização da Emater-MG, Prefeitura de Poços, Associação Assodantas e da Cooperativa Agripoços, o concurso é destinado aos produtores e produtoras de café do município, tendo como objetivo a valorização da cultura do café. O prefeito Sérgio Azevedo e o secretário Franco Martins participaram da cerimônia de premiação.

O concurso contou com 21 participantes e 28 pratos. Sendo 17 deles da Categoria Doce, 5 na Categoria Salgados e 6 na Categoria Bebidas. Foram avaliados os quesitos beleza e criatividade; sabor, textura e presença harmônica do café. Os jurados que tiveram a difícil missão de experimentar todos os pratos foram as especialistas na área de alimentação Andreia Braga Sarmento – Engenheira de Alimentos e pesquisadora da Bourbon Specialty Coffees; e Ivete Oliveira Lima – Engenheira de Alimentos e Especialista em Gastronomia – professora do SENAI; e uma jurada representando a opinião popular dos amantes do café: Renata Morais P Marcondes, educadora e vice diretora da E M Professora Carmélia de Castro.

O concurso também levantou novas possibilidades de utilização do café, este ingrediente de sabor e aroma marcantes e ainda proporcionou momentos de confraternização às famílias, estimulando e evidenciando a participação feminina na cultura do café.

A secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, por meio da sua Divisão de Fomento Agropecuário, participou efetivamente do evento. Segundo o secretário Franco Martins, o concurso gastronômico é mais uma forma de fomentar o setor do café, desenvolvendo novos produtos e maneiras de degustar o café produzido na nossa região vulcânica. “Novas iniciativas virão, para que o nosso café, com terroir único, seja cada vez mais reconhecido e divulgado, proporcionando melhor qualidade de vida aos nossos produtores rurais”.

Confira os vencedores do 1° Concurso Gastronômico dos Cafés de Poços de Caldas:

PRATO DOCE

1º colocado – Pudim de Café- Alexandra Cristina Nery

2º colocado – Mousse de Café – Weber Marcos Dias

3º colocado – Bolo de Café Casa do Colono – Adriana Perecim

BEBIDA

1º colocado – Café Gelado Dias – Edivania Zanetti Dias

2º colocado – Drink Lyla Café – Lucas do Carmo Leandro

3º colocado – Café com leite condensado – Isabel Maria de Souza

PRATO SALGADO

1º colocado – Lombo ao Molho de Café – Edivania Zanetti Dias

2º colocado – Costelinha ao Molho de Café – Ricardo Luiz Pomarico e Maria da Conceição Luciano dos Reis

3º colocado – Tábua de Queijo ao molho de Café – Dulcinéia P Zucatto