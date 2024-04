Concurso público: Inscritos já podem conferir locais das provas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As pessoas inscritas no concurso público da Prefeitura podem a partir desta quarta (10) conferir os locais das provas. As informações estão disponíveis no Cartão Definitivo de Inscrição, que pode ser consultado no site do Imam.

Além disso, o instituto publicou novas informações sobre o concurso, como o estatístico das inscrições, que soma 18.975, e o resultado dos recursos contra o indeferimento da inscrição. A justificativa está disponível no site, na área do candidato. Para vê-la, é necessário inserir o CPF ou e-mail e digite a senha. Em seguida, acessar o menu e clicar em recursos.

As provas estão agendadas para acontecer nos dias 20 e 21 de abril.

O concurso oferece 509 vagas distribuídas em 56 cargos, entre eles, auxiliar de serviços gerais, operador de rádio do Samu, agente administrativo, médico, engenheiros e professores. O salário pode chegar até R$ 15 mil.