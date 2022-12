Confira a programação de Natal para esta semana em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Em cada esquina, nas praças, ruas e avenidas você pode encontrar e se encantar com as atrações artísticas da programação de Natal 2022. Até o dia 26 de dezembro, o espírito de Natal toma conta de Poços de Caldas com a programação cultural natalina. São 45 atrações, que tiveram início no dia 15, com apresentações musicais, cortejos, espetáculos teatrais e intervenções artísticas na área central da cidade.

As atrações são viabilizadas por meio do Edital nº 14/2022, da Secretaria Municipal de Cultura, que visa à contratação de atrações locais para a composição da Programação Natalina 2022.

Recebem a programação locais como a Rua Assis Figueiredo, as praças Pedro Sanches, Dom Pedro II e dos Imigrantes, Parque José Affonso Junqueira, Museu Histórico e Geográfico, Restaurante Popular, CEU da Zona Leste e Box Cultural do Mercado Municipal.

“A programação cultural de Natal já é tradição nas ruas de Poços de Caldas e sempre leva emoção ao público, formado por visitantes, moradores e trabalhadores que atuam no comércio local. É a maneira da arte nos presentear, trazendo o espírito natalino de paz, união e esperança para o coração de todos. É muito gratificante ver a alegria nos olhos de cada um, especialmente o encantamento das crianças com os cortejos e presépios”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

A proposta visa oferecer programação cultural nos locais de grande movimento da cidade, juntamente com a decoração do Natal Poços de Luz, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Turismo. “Durante todo o ano, a Secult pauta suas ações na descentralização do acesso à cultura, levando as diversas linguagens artísticas a todas as regiões da cidade. Já no período natalino, as atrações se concentram nas áreas de maior circulação de pessoas”, informa o secretário.

Confira a programação:

20/12

18h – Poços de Caldas, em clima de Natal (Música) – Rua Assis (Itaú)

19h – A visita do Bom Velhinho Cia. Monteiros e Lobatos (Cortejo) – Do Terminal à Matriz

19h – Natal Dourado Piquiliqui Produções (Teatro) – Praça Dom Pedro II

19h – A estrela de Natal e o baile mágico Grupo The Trinity (Teatro) – Praça Dom Pedro II

20h – Baile de Natal Cia. Mundano (Teatro) – Praça Dom Pedro II

20h – Natal todo dia – Danila Moreno – Rua Assis (Itaú)

21/12

Das 14h às 18h – Natal mais pet (intervenção) – Pq. José Affonso Junqueira

18h – A caixa dos Milagres (Música) – Rua Assis (Itaú)

19h – Auto de Natal – Wolf Borges e Banda Luiz Guilherme (Música) – Praça dos Imigrantes

20h – Angeluz Oficina da Terra (Cortejo) – saída da Matriz

20h – Natal…Tempo de Celebrar com Samba Di Vinil (Música) – Rua Assis (Itaú)

22/12

10h – Música e Poesia com NucleArte (Artes integradas) – Box Cultural

13h – Um natal de histórias Cia. Nós de Teatro (Teatro) – Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU)

18h – Presépio nas Alturas Trupe de Ruah (Cortejo) – Praça Pedro Sanches

18h – O silêncio de Maria Cia. Tema de Artes Cênicas (Teatro) – Rua Assis (Itaú)

20h – Natal Alternativo Black Moon Burst e Original Crew (Música) – Rua Assis (Itaú)

23/12

10h – Jazzimar e os Jotas – Álbum de Natal (Música) – Box Cultural

16h – Mini Biblioteca Natalina- Praça dos Imigrantes

16h – Cortejo de Rebanho – Companhia de Atores (Cortejo) – saída da Urca

18h – Duendes em Vigília – Cia. Circônicos (Intervenção) – Praça Pedro Sanches

18h – Presépio Noche de Navidad Arapuca Produções (teatro) – Rua Assis (Itaú)

18h – Natal em 30 segundos – Cia. Penduricalhos (Intervenção) – saída do Terminal

19h – Um natal imaginário – Cia. Parolis de Teatro (Teatro) – Praça dos Imigrantes

20h – Presépio Psicodélico Grupo Teatral Bem-Me-Quer (Teatro) – Rua Assis (Itaú)

20h – Miss Grinch no Natal de Luz (Cortejo) – saída Rua Assis

24/12

13h – Presépio da Alegria – Cia Naativa (Teatro) – Restaurante Popular

26/12

16h – Cortejo Natalino Cia Palhosso (Cortejo) – saída Praça Pedro Sanches.