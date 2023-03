Confira como será o funcionamento dos pontos turísticos de Poços de Caldas a partir de março

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A partir desta quarta-feira, 1 de março, tem início a vigência do contrato de concessão dos pontos turísticos de Poços de Caldas. A empresa CITUR será responsável por promover a gestão, a operação e a manutenção dos equipamentos turísticos, além de implementar melhorias, incluindo modernização e implantação de novos serviços.

Saiba como vai funcionar os equipamentos turísticos:

Complexo Turístico do Cristo Redentor

No Complexo Turístico do Cristo Redentor, localizado no alto da Serra de São Domingos, já é possível acompanhar a construção de um café aos pés do monumento. Apesar da obra, a estátua do Cristo Redentor segue aberta para visitação normalmente. Já a rampa de voo livre será completamente fechada para o início das obras, sendo proibida a realização de voos e a entrada de veículos no local. O Complexo Turístico Cristo Redentor é composto pelo Monumento Cristo Redentor, salão multiuso, estacionamento, rampa de acesso ao teleférico, calçadas, jardins circundantes, estrada de acesso e área de mata.

Teleférico

O Teleférico, inaugurado há mais de 40 anos visando transportar moradores e turistas do centro da cidade até o alto da Serra de São Domingos, está em fase de testes e a data de abertura será anunciada em breve.

Fonte dos Amores

A Fonte dos Amores ficará fechada nos primeiros dias do mês de março, para reestruturação do espaço. O local será reaberto em breve para os praticantes de atividades físicas que gostam de utilizar as trilhas. A Fonte dos Amores é um dos atrativos mais antigos de Poços de Caldas. Conta com uma pequena cascata surgindo em meio à vegetação, harmonizada com um projeto paisagístico e a famosa escultura e símbolo da cidade, feita em 1929, pelo italiano Giulio Starace, denominada “Grupo dos Amores”. Integrada à diversidade ecológica da Serra de São Domingos, a Fonte dos Amores tem um ar romântico, com lendas, poemas e estátua dedicada ao amor. O local também conta com bica de água potável proveniente da Serra, muito utilizada pela população.

Recanto Japonês

O Recanto Japonês ficará fechado para obras por tempo indeterminado. Aberto ao público em 1975, como agradecimento à cidade pela recepção a uma empresa japonesa de fertilizantes, o jardim tem paisagismo e construções que remetem à cultura japonesa – uma réplica dos jardins japoneses – sendo implantado em uma das encostas da Serra de São Domingos. O espaço foi projetado para ser um local de meditação e contemplação, proporcionando momentos de bem-estar e contato com a natureza.

Véu das Noivas

O Complexo Turístico Véu das Noivas também estará fechado para restauração e revitalização, por tempo indeterminado. O local receberá o Zoo das Aves, envolvendo a transferência de 2 mil aves de 200 espécies, que será feita de forma gradativa. Inaugurado em 1975, o complexo foi criado para oferecer uma estrutura capaz de atender os visitantes que iam contemplar a beleza das três quedas d’água que formam a cachoeira que dá nome ao local.

O contrato inicial de 35 anos prevê investimentos superiores a R$ 45 milhões, com a criação de 250 empregos diretos e indiretos. O município manterá a propriedade dos imóveis e será remunerado mensalmente pela cessão, além de arrecadar recursos da concessionária com a cobrança do ISS sobre os serviços oferecidos. Todo o trabalho da CITUR será baseado em práticas de ESG (Environmental, Social and Governance), que consideram aspectos ambientais, sociais e corporativos, por meio de projetos de inclusão e de educação e preservação ambiental, por exemplo.