Raphael du Valle se apresenta gratuitamente no domingo (29), em Poços de Caldas

O músico Raphael du Valle apresenta seu show “On The Road Again”, neste domingo (29), às 15h30, no Parque Municipal Antonio Molinari em Poços de Caldas, com entrada gratuita e aberto ao público de todas as idades, visando à promoção do seu trabalho e a formação de público para a música instrumental.

Du Valle será acompanhado pelos instrumentistas César Bottinha (guitarra), Giovani de Brito (trompete), Paulinho de Bem (bateria), Rodrigo Almeida (piano) e Talles Baptista (sax), trazendo a riqueza de ritmos, harmonias e melodias da música brasileira com a interação criativo-musical do Smooth Jazz, que têm influências do Soul, do Funk, Disco, Baladas e até do Folk.

No repertório, além das suas músicas autorais, obras clássicas do mundo com arranjos e improvisações originais criadas pelo grupo fazem parte do show, sendo proposta a valorização da música instrumental que carrega muitas particularidades em um grande universo de estilos, práticas e símbolos que podem e devem ser explorados, destacando especialmente as linhas do baixo, instrumento que marca a carreira de Du Valle.

O músico lançou no final de 2021 seu disco “On The Road Again”, que leva o mesmo nome do show, e agora inicia sua circulação de shows gratuitos que acontecerão em vários pontos de Poços de Caldas.

“É uma alegria imensa fazer mais um show autoral aqui em Poços, ainda mais em um lugar tão bacana que é o Parque Municipal. É uma oportunidade de levar nosso som e a nossa verdade, que é uma música que vem do coração e que gostamos de fazer, para um público interessado na música instrumental e também para novas pessoas que passam a conhecer a proposta. Fica o convite para poços-caldenses e turistas aproveitarem o domingo no parque, curtindo a família e os amigos, ouvindo a nossa música”, destaca Du Valle.

A proposta é viabilizada pelo edital de patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas e tem a produção executiva de Chiara Carvalho, responsável pela Carvalho Agência Cultural.

O show digital “On The Road Again”, gravado no Espaço Cultural da Urca em 2021, está disponível no Youtube e o disco pode ser acessado nas plataformas digitais de música. Para conhecer mais sobre o trabalho de Du Valle siga as redes sociais @raphaelduvalle @toquemaisbaixo.