Confira o horário de funcionamento dos serviços essenciais no feriado de segunda-feira (15)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em função do feriado de 15 de novembro, Proclamação da República, não haverá expediente na Prefeitura de Poços de Caldas na segunda-feira (15), porém os serviços essenciais funcionarão conforme o cronograma abaixo. O atendimento administrativo retorna na terça-feira (16).

Confira o horário dos serviços essenciais neste feriado:

COLETA DE LIXO

O serviço de coleta de lixo funcionará conforme calendário previamente já distribuído pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em todos os bairros da cidade.

CEASA

A Central de Abastecimento (Ceasa) funciona normalmente na segunda-feira (15), das 06h às 14h.

RESTAURANTE POPULAR

O Restaurante Popular não erá expediente na segunda (15). O horário de funcionamento normal retorna na terça-feira (16), das 11h às 14h.

BANCO DE ALIMENTOS

O Banco de Alimentos, funcionará na segunda (15), das 6:00 às 14hs.

FARMÁCIA

As farmácias do SUS funcionarão em esquema de plantão. No sábado (13), a Farmácia do Hospital Margarita Moralles (Zona Sul) e a Farmácia da Policlínica Central, funcionará das 08h às 17h. O horário de funcionamento retorna normal na terça (16).

O atendimento nas farmácias municipais é aberto a toda a população, independentemente de qual região o morador resida. Nos dias de plantão, não são dispensados medicamentos controlados e da lista de alto custo. Para a retirada dos medicamentos, é necessário levar a receita do SUS e um documento com foto. A dispensação de medicamentos deve sempre acontecer mediante prescrição médica.

UNIDADES DE SAÚDE

As unidades básicas de saúde e os núcleos especializados voltam a ter expediente normal também na terça (16). A UPA- Unidade de Pronto Atendimento e o Hospital Margarita Moralles funcionam sem interrupção.

O Ambulatório de Covid do Hospital de Campanha e o Ambulatório de Síndrome Gripal do Hospital Margarita Moralles, seguem com atendimento normal, de segunda a segunda, inclusive feriados, das 7h às 17h.

CASTRAÇÃO

O Programa de Castração Animal não haverá expediente na segunda (15). O cadastro retornará as atividades no dia 16 de outubro, a partir das 08h.