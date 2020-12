Confira os dias e horários de vacinação antirrábica na área central

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Continua esta semana, agora na região Central, a 33ª Campanha de Vacinação Antirrábica. Nesta sexta, 04, das 8h às 12h, tem drive de vacina no Parque José Afonso Junqueira, atrás do Palace Hotel. O drive thru de vacina é uma maneira de evitar as aglomerações nos pontos de vacinação. Algumas recomendações importantes para a vacinação em drive são: transportar os animais observando as normas de segurança estabelecidas; levar outra pessoa para auxiliar no transporte e manejo dos animais na hora da vacinação; no caso de animais mais agressivos, colocar a focinheira para evitar acidentes. Além disso, nos drives, são vacinados exclusivamente animais que estejam sendo transportados em veículos. Além do drive, no sábado, 05, a vacinação será realizada em diversos pontos da região Central, nos seguintes horários:

Centro – 05 de Dezembro – Sábado

Horário: 08h às 11h30 e 13h às 16h30

Ginásio Poliesportivo Moleque César – Rua Vivaldi Leite Ribeiro s/nº – Cascatinha

UBS Quisissana – Rua Geni Vilas Boas Tardeli, 50 – Bairro São José

UBS São José – Rua Professora Lourdes Mourão, s/nº – Jardim Centenário

UBS Santa Ângela – Rua Manuel Luís Zuanella, 30 – Santa Ângela

UBS Santa Augusta – Rua Professora Nicolina Bernardo, s/n – Santa Augusta

Escola Municipal Alvino Hosken de Oliveira – Rua Humberto de Campos, 146 – Cascatinha

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Pará 284 – entrada pela Rua Rio Grande do Sul

Horário: 8h às 11h30

Praça das Américas – Jardim Quisissana (Rodelão)

Horário: 13h às 16h30

Rua Ítalo Zingoni com Rua Benedito Froes de Carvalho – Vitória 1

A Campanha com drives e pontos itinerantes já foi realizada também nas regiões Sul, Leste e Oeste, com a vacinação de 15.211 animais, sendo 12.718 cães e 2.493 gatos. A ação realizada também na zona Rural, imunizou deste total, 2.618 animais, sendo 1.968 cães e 650 gatos. Cães e gatos a partir dos três meses de vida devem ser vacinados. Não é recomendado que o animal fique mais de dois anos sem ser imunizado contra a raiva. Quem tem cão ou gato que não tomou a vacina este ano e nem no ano passado, deve vaciná-lo na Campanha. A 33ª Campanha de Vacinação Antirrábica, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através das Vigilâncias Ambiental e Epidemiológica, tem o apoio das Secretarias de Serviços Públicos, Esportes, Educação, Defesa Social e Promoção Social; da AAPA; do IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária; da Paróquia São Judas Tadeu e da Empresa Circullare.