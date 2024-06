Bibliotecas de Poços participam da plataforma Minas Criativa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As cinco bibliotecas públicas que compõem o Sistema Municipal de Bibliotecas de Poços de Caldas já estão cadastradas na Plataforma Minas Criativa, lançada pelo Governo de Minas e que está disponível para acesso no site da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo.

A plataforma é um grande banco de dados com informações sobre as bibliotecas públicas e comunitárias do estado, os museus, equipamentos e espaços culturais, além de profissionais e empresas da cultura.

O objetivo é realizar um amplo cadastro, organizar e compartilhar informações e indicadores estratégicos, que permitam análises detalhadas e auxiliem no planejamento de políticas públicas. O mapeamento e monitoramento de espaços e equipamentos culturais também será georreferenciado, ou seja, permitindo a sua localização precisa nos municípios do estado.

A vantagem da construção desse banco de dados é a possibilidade de integração ao Sistema Nacional de Cultura, gerenciado pelo Ministério da Cultura. Isso facilitará a construção de diagnósticos relacionados aos setores culturais, o que é essencial para a elaboração de ações mais direcionadas e efetivas.

“Com a plataforma, o trabalho que era feito manualmente passa a ser feito de maneira on-line, facilitando a comunicação entre as bibliotecas dos municípios e a Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade. Além disso, a plataforma vai validar a existência e o trabalho das nossas bibliotecas em programas e ações do governo federal, por exemplo”, destaca a coordenadora de Bibliotecas Públicas, Raissa de Melo.

A Plataforma Minas Criativa foi lançada com dois primeiros módulos: um é o das Bibliotecas Públicas e Comunitárias, que permite o cadastro desses equipamentos, sendo essa uma ação prevista dentro do programa Minas Literária, lançado em 2023. Esse cadastro será também uma ferramenta de gestão de informações eficiente, que contribua para a melhoria da administração das bibliotecas públicas e comunitárias do estado.

Poços de Caldas já cadastrou as cinco unidades do sistema na plataforma. Até o momento, a Biblioteca Municipal Centenário já foi incluída no acesso público e as outras quatro encontram-se em fase de análise.

Confira as unidades cadastradas e seu histórico:

Biblioteca Pública Municipal Centenário



DESCRIÇÃO:

Biblioteca Pública Municipal que disponibiliza acervo variado para empréstimo gratuito a toda população, atuando no propósito de democratizar o acesso ao livro, à leitura, à literatura e ao conhecimento. Além da disponibilização do acervo, o espaço funciona também como ponto de encontro para estudantes e pesquisadores, oferecendo ainda atrativos para o público infantil, visando à formação de novos leitores.



NOSSA HISTÓRIA

Fundada em 1944, pelo prefeito Joaquim Justino Ribeiro, foi recriada em 1972, por meio da Lei nº 2.108, em homenagem ao centenário da cidade de Poços de Caldas, quando recebeu a denominação de Biblioteca Municipal Centenário. Funcionou até 1996 na antiga “Casa de Chá”, no Parque José Affonso Junqueira e, em 1997, mudou-se para o Espaço Cultural da Urca, prédio de grande relevância histórica e arquitetônica que, na década de 40, abrigou uma das mais importantes casas de jogos, o Cassino da Urca. A Biblioteca Municipal Centenário conta com amplo acervo, abrangendo todas as áreas do conhecimento, e também recebe e realiza eventos culturais diversos. Atualmente é administrada pela Secretaria Municipal de Cultura.

Biblioteca Pública Municipal Manuel Francisco Costa Guimarães



DESCRIÇÃO

Biblioteca Pública Municipal que disponibiliza acervo variado para empréstimo gratuito à população da região sul da cidade, atuando no propósito de democratizar o acesso ao livro, à leitura, à literatura e ao conhecimento, com grande procura pela comunidade local, em especial do Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira.



NOSSA HISTÓRIA

Através da Lei 8.581, aprovada e sancionada pela Câmara Municipal de Poços de Caldas, em 8 de setembro de 2009, a Biblioteca Pública Municipal está localizada na Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 270, no Conjunto Habitacional. Em agosto de 2009, em homenagem ao fundador da Academia Poços-caldense de Letras, a biblioteca da zona sul passou a ser designada Biblioteca Pública Municipal Manuel Francisco Costa Guimarães.

Biblioteca Pública Municipal Marcus Vinícius de Moraes



DESCRIÇÃO

Biblioteca Pública Municipal que disponibiliza acervo variado para empréstimo gratuito à população da região leste da cidade, atuando no propósito de democratizar o acesso ao livro, à leitura, à literatura e ao conhecimento.

NOSSA HISTÓRIA

Criada por meio da Lei 9.138, de 5 de julho de 2016, a Biblioteca Pública Municipal está localizada na Rua Coronel Virgílio Silva, 1.723, no bairro Vila Nova, em importante via para a população local. Leva o nome do advogado, juiz, professor de Direito e, especialmente, poeta Marcus Vinícius de Moraes, fundador e membro efetivo perpétuo da Academia Poços-caldense de Letras.

Biblioteca Pública Municipal Júlio Bonazzi



DESCRIÇÃO

Biblioteca Pública Municipal que disponibiliza acervo variado para empréstimo gratuito à população, sendo referência para as comunidades dos bairros Santa Rita, Cascatinha, Jardim São Paulo, Aparecida e Santo André, atuando no propósito de democratizar o acesso ao livro, à leitura, à literatura e ao conhecimento.



NOSSA HISTÓRIA

A Biblioteca Professor Júlio Bonazzi foi criada pela Lei nº 2.439, publicada em 24 de agosto de 1976. Projetada pela arquiteta Wilma Dianh Danza Vilela, foi fundada em 1978, com uma área construída de 165m². Ficou conhecida carinhosamente como Biblioteca do Monjolinho, por ter sido idealizada dentro da Praça Tiradentes, com a Fonte Monjolinho compondo o Complexo Cultural Monjolinho. É a única biblioteca do município que possui o prédio projetado para abrigar uma biblioteca, levando o nome do italiano Júlio Bonazzi, que chegou ao Brasil em 1924, tendo sido professor de matemática, latim e história em Poços de Caldas.

Biblioteca Pública Municipal CEU



DESCRIÇÃO

Biblioteca Pública Municipal que disponibiliza acervo variado para empréstimo gratuito à população, sendo referência para as comunidades do bairro Itamaraty e adjacências, atuando no propósito de democratizar o acesso ao livro, à leitura, à literatura e ao conhecimento.



NOSSA HISTÓRIA

A biblioteca funciona no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), oficialmente inaugurado em 2019, equipamento público instalado em áreas de vulnerabilidade social, que integra atividades socioculturais, socioassistenciais, recreativas, esportivas, de formação e de qualificação. Dentre os serviços ofertados no CEU, está a biblioteca, como espaço destinado ao atendimento por meio do seu acervo e ações de incentivo à leitura, especialmente à formação de novos leitores.