Conservatório Musical abre inscrições para fila de espera 2024

Estão abertas desde a última segunda-feira (18) as inscrições para a fila de espera 2024 do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani. São 23 cursos ofertados, entre diversos instrumentos musicais, canto, coral, desenho, musicalização infantil, teatro e teoria e percepção musical.

A inscrição deve ser realizada presencialmente pelo candidato ou pelo responsável, na secretaria do Conservatório (Rua Paraíba, 616 – Centro), de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 18h. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Cabe ressaltar que as inscrições são para a fila de espera e que a efetivação de matrícula depende da liberação de vaga, de acordo com a demanda para cada curso.

As inscrições para a fila de espera seguem até 31 de maio. Nos meses de junho e julho, será realizado o recadastramento da fila de espera para os inscritos que ainda não foram chamados. Depois, as novas inscrições voltam a ser realizadas a partir de agosto até dezembro.

Para o curso de musicalização infantil, a criança deve ter a partir de 3 anos completos e para coral infantil e desenho, a partir de 6 anos. Já a partir dos 7 anos é possível se inscrever para os cursos de teatro e alguns cursos de instrumentos musicais. Confira os cursos oferecidos para crianças e adultos e os requisitos necessários:

Bateria – 12 anos completos

Canto – 12 anos completos

Clarinete – 8 anos completos

Contrabaixo elétrico e acústico – 14 anos completos

Coral infantil – 6 anos completos

Coral livre (adulto) – 14 anos completos

Desenho (artes visuais) – 6 anos completos

Flauta transversal – 8 anos completos

Guitarra – 12 anos completos

Musicalização infantil – de 3 a 5 anos

Piano clássico e popular – 7 anos completos

Saxofone – 8 anos completos

Teatro – 7 anos completos

Teclado – 7 anos completos

Teoria e percepção musical – 7 anos completos

Trombone – 10 anos completos

Trompa – 10 anos completos

Trompete – 8 anos completos

Tuba – 12 anos completos

Violão clássico e popular – 8 anos completos

Viola erudita – 10 anos completos

Violino – 7 anos completos

Violoncelo – 8 anos completos.