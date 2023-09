Copa do Brasil 2024: A emoção das águas no maior campeonato de moto aquática em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através das secretarias de Turismo e Esportes, está dando vida ao tão aguardado Campeonato Brasileiro de Moto Aquática da temporada 2023/24. A organização é a cargo da Associação Esportiva e Eventos de Minas Gerais – Asseemg. Pela primeira vez, o município recebe esse evento empolgante, que acontece no Clube Náutico Praia do Sol, e o melhor de tudo, com entrada gratuita.

Prepare-se para um fim de semana emocionante nos dias 2 e 3 de setembro, que promete muita adrenalina, diversão, competição com diversão garantida.

O Campeonato Brasileiro de Moto aquática reúne competidores de várias partes do Brasil para disputar provas em diferentes modalidades, como corridas de velocidade, slalom, freestyle, entre outras. Os competidores utilizam as motos aquáticas para realizar manobras e percorrer circuitos, buscando alcançar o melhor desempenho possível. O evento geralmente acontece em praias, lagos, represas ou rios, proporcionando um espetáculo emocionante para os espectadores. É uma competição que atrai tanto atletas profissionais como amadores apaixonados pelo esporte aquático.

O presidente da Asseemg, Wanderlei Baldansi, destaca a importância da parceria com a Prefeitura para a realização do evento. “Poços de Caldas é uma bela cidade. Vamos reunir atletas de vários lugares do mundo com essa parceria sendo possível para realizar essa etapa na cidade e ficamos surpresos com mais de 80 inscritos com mais de 22 iniciantes e com a presença de pilotos do Paraguai, Bahia, Pará, Maranharão, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Grandes competidores do Brasil todo e garantimos alta qualidade nas águas da represa Bortolan.”

O lançamento oficial ocorreu no início do mês de agosto, aumentando as expectativas de todos os amantes de esportes aquáticos e competições emocionantes. As provas competitivas têm início no dia 2 de setembro e continuam no dia 3.

Além disso, o evento conta com estrutura de praça de alimentação, chopps artesanais parceiros e shows noturnos para animar as noites e uma atmosfera de pura diversão.

Programação Sábado:

01- 10:00 – Corrida de runabout aspirado 1630 02- 10:15 – Corrida de runabout sport stock 03- 10:30 – Corrida de runabout turbo limit. 04 -10:45 – Corrida de runabout spark 05 -11:00 – Corrida de runabout x2 06- 11h15 – Corrida de runabout aspirado gp 07- 11h30 – Corrida de runabout ski stock 08- 11h45 – Corrida de runabout sport gp Almoço – 12h00 09 – 13h00 – Corrida de runabout turbo stock 10- 13:15 – Corrida de runabout ski gp 2 tempo e 4 tempo 11- 13:30 – Corrida de runabout turbo gp 12- 13:45 – Corrida de super Course aspirado gp 13- 14:00 – Corrida de super Course turbo master 14- 14:15 – Corrida de super Course aspirado iniciante 1630 15- 14:30 – Corrida de super Course turbo stock iniciante 16- 14:45 – Corrida de super Course aspirado até 1100 cc 17- 15:00 – Corrida de super Curso aspirado 1630 18-15:15 – Corrida de super Course turbo gp 19- 15h30 – Show de freestyle profissional e amador 20- 16h00 – Arrancadão aspirado 21- 16h30 – Arrancadão turbo 22- 17h00 – Enduro aspirado

Programação Domingo:

01- 9:00 – Corrida de runabout aspirado 1630 02- 9:15 – Corrida de runabout sport stock 03- 9:30 – Corrida de runabout turbo limit 04- 9:45 – Corrida de runabout spark 05- 10:00 – Corrida de runabout x2 06- 10:15 – Corrida de runabout aspirado gp 07- 10:30 – Corrida de runabout ski stock 08- 10:45 – Corrida de runabout sport gp 09- 11:00 – Corrida de runabout turbo stock 10- 11 :15 – Corrida de runabout ski gp 2 tempo e 4 tempo 11- 11h30 – Corrida de runabout turbo gp 12- 11h45 – Corrida de super Percurso aspirado gp Almoço – 12h00 13- 13h00 – Corrida de super Course turbo master 14- 13h15 – Corrida de super Course aspirado iniciante 1630 15- 13h30 – Corrida de super Course turbo stock iniciante 16- 13h45 – Corrida de super Course aspirado até 1100 cc 17- 14h00 – Corrida de super Curso aspirado 1630 18- 14:15 – Corrida de super Course turbo gp 19- 14h30 – Show de freestyle profissional e amador 20- 15h00 – Arrancadão aspirado 21- 15h30 – Arrancadão turbo 22- 16h00 – Endurece turbo

Segundo o secretário de Esportes, Fernando dos Santos, a Copa do Brasil 2024 é uma celebração da velocidade, da habilidade e da paixão pelo esporte. “Não dá para perder a chance de fazer parte desse evento eletrizante e acompanhar os melhores pilotos de moto aquática do país competindo em Poços de Caldas, movimentando toda a cena esportiva da cidade.”

Já para o diretor de Turismo, Hugo Rego, um evento que entra para o calendário de Poços de Caldas. “Estamos muito satisfeitos de movimentar o mês de setembro, com inscrições de todo o Brasil e Poços de Caldas com toda a estrutura para recebê-los.”

O encerramento acontece no domingo, dia 03, às 17h00, com premiação no Clube Náutico Praia do Sol.

SERVIÇO:

Abertura dos portões: 8h00

2 e 3 de setembro

Local: Clube Náutico Praia do Sol

Endereço: Rua, Tv. Darcy Domênico, 8317 – Chácara Praia do Sol