COPA-LOMBO NO MOLHO & MOUSSE DE CHOCOLATE COM LICOR DE CASSIS

INGREDIENTES DA COPA-LOMBO

1 peça de copa-lombo +-1,3kg.

5 tomate picados

2 cebolas picadas

1 limão Taiti

¼ de xícara de água

Sal, óleo vegetal, azeite de oliva e alecrim picado a gosto

PREPARO

Tempere a carne com sal, limão, refogue em panela untada com óleo vegetal até dourar bem passe para uma travessa refratária, distribua o tomate e cebola picados em torno, limpe o fundo da panela com a água, cubra com alumínio laminado e asse em forno médio até amaciar. Passe o molho de tomate e cebola que se formou em um processador de alimentos e sirva a carne fatiada acompanhada do molho.

INGREDIENTES DA MOUSSE DE CHOCOLATE

4 gemas de ovos

½ xícara de chá de açúcar refinado

200 g. de chocolate meio amargo picado

2 xícaras de chá de creme de leite fresco

1/3 de colher de sopa de cacau em pó

2 colheres de sopa de café solúvel

4 claras de ovos

1 colher de sopa de açúcar refinado

Raspas de chocolate a gosto

PREPARO

Bata as claras em ponto de neve misturadas ao açúcar.

Aqueça o leite com o creme de leite sem deixar ferver, misture o cacau, licor e café solúvel até dissolver, misture e misture o chocolate picado até dissolver totalmente. Condicione em taças que devem ser geladas acompanhadas do creme de claras e mais gotas de licor.