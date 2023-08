Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realiza treinamento em altura no Teleférico de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O treinamento foi executado pela Primeira Companhia Independente de Poços de Caldas. Na semana anterior, os bombeiros militares realizaram uma visita técnica, conhecendo todo o sistema de funcionamento do equipamento e também as possíveis intervenções a serem realizadas naquele cenário.

Dessa forma, já conhecendo a estrutura, os militares executaram um simulado de salvamento de vítimas retidas em cabine, retirando-as com técnicas específicas de salvamento em altura e equipamentos próprios para a atividade.

O objetivo do treinamento foi iniciar a capacitação dos militares para o atendimento em um cenário específico do município, com alta complexidade. Além disso, há a intenção de se realizar o primeiro procedimento operacional padrão nacional para atendimento envolvendo teleféricos. A atividade foi coordenada pelo Tenente Tárcio, Sargento Filipe, Soldado Magalhães e Soldado Ferber.

O teleférico é um dos pontos turísticos de maior atração da cidade, sendo administrado pelo Grupo Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas – Citur. O equipamento conta com cerca de 1.500 metros de extensão, ligando o Parque José Affonso Junqueira, no Centro, ao topo da Serra de São Domingos, local onde está o monumento do Cristo Redentor de Poços de Caldas.