Corpo de Bombeiros resgata cavalo que caiu em uma cova no cemitério da zona sul de Poços de Caldas

Um cavalo teve que ser resgatado após cair em uma cova no Cemitério Parque, na zona sul de Poços de Caldas, na tarde desta terça-feira, 28.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate do animal utilizando fitas de tração e uma retroescavadeira da prefeitura.

O animal foi encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e aparentemente não apresentava nenhum ferimento.

O proprietário do animal ainda não foi localizado.

