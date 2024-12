Corpo de Bombeiros resgata lagarto teiú em Poços de Caldas

Na manhã de ontem, 25, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, em Poços de Caldas, foi acionado para atender a uma ocorrência envolvendo um lagarto teiú de grande porte em uma residência no bairro Jardim Europa. O animal foi avistado no quintal da casa após chamar a atenção dos cachorros da moradora, que começaram a latir para ele.

Ao chegarem no local, os bombeiros encontraram o réptil e, utilizando técnicas de contenção, realizaram sua captura. Nem o animal nem as pessoas envolvidas se feriram durante a operação.

Após a captura bem-sucedida, o lagarto foi transportado para uma área de mata nativa, onde foi devolvido ao seu habitat natural.

A operação foi concluída sem incidentes.

