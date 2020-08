Corpo é encontrado em decomposição no bairro Jardim Itamaraty V

Segundo a perícia da Polícia Civil a morte teria acontecido há dez dias e o motivo vai ser investigado

Alice Dionisio | 12h06

O corpo de Benedito Paulo Ramos, de 47 anos, foi encontrado na tarde de ontem (09) por adolescentes, no bairro Jardim Itamaraty V, em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi identificado por uma casa de passagem da cidade e junto à vítima foi encontrado R$10,00, uma máscara e uma declaração de utilização de serviços.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e pelo estado avançado de decomposição, a suspeita é que a morte aconteceu há dez dias. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso deve ser investigado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.