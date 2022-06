Hospital Margarita Moralles inicia campanha sobre cuidados com materiais perfurocortantes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O descarte dos materiais perfurocortantes e contaminados utilizados no tratamento domiciliar do diabetes, como seringas, agulhas, lancetas, tiras de glicemia, devem ser descartados em coletores ou recipientes específicos.

O descarte inadequado, como no lixo doméstico comum, pode contaminar o meio ambiente e ferir os profissionais responsáveis pela coleta de resíduos. No caso da ausência do coletor, deve-se adotar o uso de um recipiente caseiro com características semelhantes: material rígido e inquebrável, resistente à perfuração, de boca larga e tampa.

Em relação ao descarte destes recipientes, quando estiverem cheios, devem ser entregues no PSF do seu bairro ou na farmácia do município.

Pensando nisso, a administração do Hospital Margarita Moralles disponibilizou um recipiente próprio para os usuários do hospital realizarem o descarte correto desses materiais.

Confira alguns cuidados que devem ser levados em consideração:

– Manter o recipiente de descarte em local seguro, longe do alcance de crianças e animais.

– Nunca descartar seringas, agulhas e lancetas no lixo comum ou em lixo reciclável.

– Nunca jogar o material no vaso sanitário.

A Coordenadora da Divisão Administrativa do Hospital, Maria Mendes falou sobre o objetivo do Hospital. “Nosso objetivo é reforçar os cuidados com o descartes dos materiais perfurocortantes ( seringas, agulhas tiras de aparelhos de glicemia e lancetas) usados no tratamento domiciliar do diabetes. Estes materiais não devem ser descartados no lixo comum porque trazem prejuízos ambientais e também riscos de contaminação aos colaboradores da coleta seletiva.”