Polícia Militar prende autora de dano à viatura em Poços de Caldas

Uma mulher de 35 anos foi presa na madrugada desta quinta-feira, 16, pela Polícia Militar, após a suspeita danificar a viatura policial que realizava um patrulhamento rotineiro pela Rua Coronel Virgílio Silva, no Bairro Bem Bastos.

Durante a operação, a suspeita, do sexo feminino, aproximou-se da viatura policial e, de maneira agressiva, desferiu um soco no veículo oficial, ocasionando danos na lataria da parte traseira esquerda, próximo à luz de freio esquerda. Após o ataque, a autora empreendeu fuga, dirigindo-se à Travessa Maria Amélia de Souza.

A equipe policial conseguiu alcançar e abordar a infratora, que resistiu à voz de prisão, demandando o uso de técnicas de algemação para controlar a situação. A mulher foi, então, conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde serão tomadas as providências legais cabíveis.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.