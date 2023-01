Corrida “Sem Silvestre” chega a 10ª edição no último dia do ano

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A 10ª edição da Sem Silvestre será realizada no dia 31 de dezembro em Poços de Caldas, realização da Evanildes Serafini (Nice) e apoiadores em prol da AADV (Associação Assistência aos Deficientes Visuais) que completa 40 anos, com apoio da Prefeitura Municipal através da secretaria de Esportes. A programação faz parte dos 150 anos de Poços de Caldas.

A concentração de caminhantes e corredores será na Estação Fepasa, a largada será às 08h.

Para se inscrever, basta o participante doar a partir de 1kg de alimento no dia do evento, ou um dia antes.

Foram confeccionadas 360 camisetas. Com a inscrição, o participante tem direito a uma camiseta + kit + medalha. A participação no evento é livre, ou seja, não é obrigatório que se faça a inscrição, mas não haverá entrega nem de medalha, nem de kit e nem de brindes para os não inscritos.

O percurso total é de 16km, mas o participante escolhe a distância que quiser percorrer. A renda e os alimentos serão doados para a AADV (Associação Assistência aos Deficientes Visuais). As crianças também terão um espaço a “Segunda Sem Silvestrinha” que será no pátio da Fepasa com algumas mini provinhas para as crianças se divertirem.

A organizadora do evento, Evanildes Serafini, lembra que todos podem participar e ajudar a instituição. “Não há exigência de quilometragem, a pessoa pode fazer 5km, 10km, 16km, que é o percurso completo, ou a distância que achar melhor. A largada é no início da João Pinheiro e quem for fazer os 16km vai até a Praia do Sol, sempre pela mesma pista para ida e volta. Quem quiser correr e caminhar escolhe a distância que quer fazer, não tem nenhuma exigência. A medalha é só de participação, já que não tem classificação”, lembra Evanildes.

Para o secretário de Esportes, Fernando Santos, mais um grande evento que encerra o ano na cidade. “Estamos muito felizes em apoiar mais esse evento nos 150 anos de Poços de Caldas. A corrida é sempre cheia e movimenta o esporte na cidade, além de contribuir com a AADV, instituição que realiza um grande trabalho no município. Damos todo o apoio necessário na organização, além da sinalização no trânsito feita pelo DEMUTRAN.”

AADV

A Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas – AADV-PC, é uma associação sem fins lucrativos e de caráter filantrópico, sediada em Poços de Caldas/MG, desde 1982.

A AADV-PC é entidade de referência na prestação de serviços de reabilitação/habilitação, apoio pedagógico e educacional, social e familiar, para pessoas com deficiência visual, com baixa visão e deficiência visual total. Atende pessoas do sul de Minas Gerais e leste Paulista.

O recurso financeiro e os apoios necessários para a consecução dos trabalhos e a manutenção das atividades provêm de parcerias firmadas com a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e organizações da iniciativa privada, dos diversos eventos beneficentes realizados no decorrer do ano e dos convênios estabelecidos com as prefeituras municipais cujos munícipes recebam os atendimentos na instituição.

A AADV-PC é certificada pelo CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social), CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social). É declarada de utilidade pública municipal, Estadual e Federal.