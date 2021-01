Covid: Andradas começa a vacinar profissionais da saúde nesta quinta-feira (20)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira (21) tem início a vacinação contra a Covid-19 em Andradas. Nessa primeira etapa, o Governo Estadual disponibilizou 119 doses da CoronaVac. Nas próximas semanas, outros lotes devem ser entregues.

Segundo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde dentro do Plano Nacional de Imunização, serão vacinados na primeira etapa:

– profissionais da área da Saúde, com contato direto ao combate da Covid-19,

– e pessoas que residem em instituições de longa permanência (asilos).

Os profissionais que atendem os pré-requisitos definidos pelo Ministério da Saúde serão contatados pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Com certeza, esse é o fato mais aguardado nos últimos meses, uma vez que se trata do início de uma mudança muito importante na história dessa pandemia, que modificou as nossas vidas. A expectativa é de tempos melhores. Pedimos calma e tranquilidade à população, pois as vacinas devem ser entregues em etapas, visando atender todos os grupos estabelecidos segundo os protocolos do Ministério da Saúde. É um processo longo, mas que deve trazer paz e esperança para todos. A colaboração da população continua sendo fundamental, com o uso da máscara e álcool gel, lave bem as mãos, além de evitar aglomerações”, avalia a Prefeita Margot Pioli.