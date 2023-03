Cozinha Criativa estreia nova temporada nesse sábado

O programa de culinária Cozinha Criativa, apresentado pela culinarista Letízia Sanches, estreia nova temporada nesse sábado, (19).

Gravado em um estúdio moderno e versátil, montado e desenvolvido especialmente para as gravações, o Cozinha Criativa vai ao ar todos os sábados e domingos às 14hs.

Letízia Sanches atua no ramo culinário há 20 anos e o Cozinha Criativa está no ar há 13. Sem dúvida, uma excelente pedida para o seu final semana e uma oportunidade para incrementar o seu repertório na cozinha.

Beatriz Aquino

