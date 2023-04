Unimed mantém liderança no mercado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pela 28ª vez consecutiva, a Unimed se consolida como o principal plano de saúde na memória dos consumidores mineiros. A marca foi destaque na categoria Excelência no 28º Prêmio TOP OF MIND – Mercado Comum – Marcas de Sucesso, evidenciando mais uma vez sua relevância no mercado de saúde.

O sucesso da Unimed não é por acaso, mas resultado de uma marca forte e dedicada a prestar um atendimento de qualidade. Essa conquista é um reflexo do empenho e da união do Sistema Unimed em Minas Gerais, formado por cooperativas, médicos cooperados, colaboradores e fornecedores.

“É uma grande alegria recebermos, por tantos anos consecutivos, esta premiação tão importante para o mercado. Sem dúvida este reconhecimento é uma prova do comprometimento e do cuidado da Unimed com saúde e qualidade de vida dos mineiros”, afirmou Luiz Otávio Fernandes de Andrade, presidente executivo da Unimed Federação Minas.

Para o presidente da Unimed Poços, o prêmio vai ao encontro do trabalho realizado por todo o Sistema em busca pela excelência. “Este prêmio evidencia o esforço conjunto de cooperados e colaboradores para alcançar metas e superar desafios. Cada um de nós tem um papel importante neste resultado”, diz Odilon Trefiglio Neto.

Com 68 cooperativas, mais de 18,1 mil médicos cooperados e 3,3 milhões de clientes, a Unimed em Minas Gerais lidera o mercado com 60,37% de participação, estando presente em 98% do território mineiro. A Unimed continua acreditando em sua marca e no compromisso de cuidar da saúde dos mineiros.

Beatriz Aquino