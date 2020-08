Criança é presenteada com farda por policiais militares

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio | 17h

A Polícia Militar de Poços de Caldas presenteou um menino de sete anos com uma farda.

De acordo com a PM, a criança mora no bairro Jardim Itamaraty III e fez um uniforme de papel igual ao dos policiais. Sensibilizados com a situação, dois militares providenciaram a farda ao garoto e entregaram no aniversário dele, junto a um bolo, no último dia 10.