Crianças e adolescentes da Associação Fonte de Vida Nova fazem tour conhecendo a sede do clube da Caldense

Na tarde desta segunda-feira (27) as crianças e adolescentes da Associação Fonte de Vida Nova, de Poços de Caldas, fizeram uma visita às instalações da Caldense e fizeram um tour conhecendo os principais pontos do clube.

A visita iniciou com a palestra sobre a história e curiosidades que marcaram a história da Veterana e, como é de costume, aconteceu o Quizz com as perguntas relacionadas à apresentação. Aqueles que tiveram mais acertos ganharam brindes da Caldense. Os vencedores foram: Rafaela de Souza, Kauan dos Santos, Isabela de Souza (acertando todas as sete perguntas) e Maria Clara, Estella Gonçalves (com seis acertos).

O entusiasmo tomou conta enquanto todos passavam pelas quadras do clube e assistiam aos treinos e aos jogos acontecendo. Depois do tour todos se reuniram no salão do Piano’s Bar, onde lancharam e receberam mais brindes de recordação do clube.

A Associação Fonte de Vida Nova é uma instituição beneficente que tem como objetivo fortalecer e defender os direitos da comunidade em geral, visando superar qualquer tipo de desigualdade social a partir do acolhimento e do trabalho. E nos últimos meses a Caldense tem recebido visitas e tem visitado diversas instituições na intenção de divulgar a história e o legado do clube, enfatizando a importância de sua construção para Poços de Caldas, de modo a contribuir para o processo educacional preservando e exaltando o passado da cidade.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino