Cricket é destaque nacional e coloca Poços como referência da modalidade no país

A cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, cada vez mais tem se destacado por ser o principal centro de fomento ao esporte inglês, por meio do Cricket. A modalidade tem se popularizado a cada dia através da prática e inclusão de inúmeras crianças e jovens, a adquirirem hábitos esportivos na cidade.

O projeto no município conta atualmente com cerca de 5.200 crianças e adolescentes inscritos, entre 7 e 18 anos, e Matthew Ross Featherstone é o coordenador e responsável pelo projeto. Por todas as regiões, atividades são desenvolvidas e o esporte é introduzido às crianças desde cedo.

O Cricket está em evidência nos últimos dias pela imprensa nacional, nos principais jornais do país como: O Globo, Uol, Rede Tv, Yahoo,e até mesmo em portais internacionais, divulgando a ascenção do esporte no país, e destacando Poços de Caldas.

SELEÇÃO FEMININA

A força da mulher no esporte, dentro do Cricket. A seleção feminina da modalidade que conta com a sua maioria das atletas poços-caldenses, têm se destacado no âmbito mundial. As meninas já começaram na cidade a preparação para as eliminatórias da Copa do Mundo, que será realizada em setembro.

As brasileiras enfrentarão Argentina, Canadá e Estados Unidos, nesta que será a primeira aparição das sul-americanas em um evento do Conselho Internacional de Críquete (ICC), em quase uma década. O vencedor garantirá uma vaga nas eliminatórias globais de oito seleções, com os dois primeiros colocados do evento progredindo para a Copa do Mundo feminina de 2023, na África do Sul.

O time, que busca sua primeira classificação, vai começar o torneio como o melhor colocado do grupo, já que a seleção brasileira subiu 11 posições e figura atualmente, no 27º lugar no ranking mundial.

Visando o torneio mundial, o Brasil recrutou de forma a contribuir nos bastidores, a atleta Tatiele de Carvalho. Também poços-caldense e 11 vezes campeã brasileira dos 10.000m, foi finalista nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016 e estará juntamente à equipe para dar apoio e incentivo as meninas, através de sua vasta experiência em competições internacionais.

CRICKET EM POÇOS DE CALDAS

Aos que se interessarem em conhecer um pouco mais do projeto e até matricular crianças ou jovens no Cricket, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes pelos telefones (35)3697-2338 /(35)3697-2083.