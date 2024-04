Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Primeira Companhia Independente de Bombeiros Militar realizará, entre os dias 14/05/2024 e 24/05/2024, o Curso de Primeiros Socorros Básico, com carga horária de 38 horas/aula.

O curso ocorrerá nos dias úteis, das 19h às 22h40min, na sede da 1ª Cia Ind BM, localizada na rua São José, 383, bairro Country Club, no município de Poços de Caldas.

Requisitos para inscrição:

– Ter, no mínimo, 18 anos de idade na data de matrícula;

– Ser alfabetizado;

– Residir na área de atuação da 1ª Cia Ind. BM (Albertina, Alfenas, Alpinópolis, Alterosa, Andradas, Arceburgo, Areado, Bandeira do Sul, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Campo do Meio, Campos Gerais, Capetinga, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Carvalhópolis, Cássia, Claraval, Conceição da Aparecida, Delfinópolis, Divisa Nova, Doresópolis, Fama, Fortaleza de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Ibiraci, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Itamogi, Itaú de Minas, Jacuí, Jacutinga, Juruaia, Machado, Monte Belo, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Nova Resende, Paraguaçu, Passos, Pimenta, Piumhi, Poço Fundo, Poços de Caldas, Pratápolis, Santa Rita de Caldas, São João Batista do Glória, São João da Mata, São José da Barra, São Pedro da União, São Roque de Minas, São Sebastião do Paraíso, São Tomás de Aquino, Serrania, Turvolândia e Vargem Bonita).

As inscrições poderão ser realizadas no período de 15/04/2024 a 21/04/2024, através do link https://forms.gle/AeNDZuE3EcwYKq1z9.

Maiores informações, no edital do curso.

Dúvidas podem ser sanadas através do telefone (35) 3697-2097 (Ramal 5 – Seção de Planejamento).