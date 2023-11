Pela 31ª vez consecutiva, Unimed é a marca mais lembrada dentre planos de saúde

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Unimed conquistou o prêmio Folha Top of Mind 2023 reafirmando sua posição de liderança como marca mais lembrada no país no segmento “Planos de Saúde”. A cerimônia de premiação foi realizada nesta terça-feira, 31 de outubro, na capital paulista, e contou com a participação de executivos de empresas de vários setores econômicos.

A Unimed ocupa o primeiro lugar do ranking do segmento desde que essa categoria foi criada, há 31 anos. Nesta edição, o resultado conquistado pela marca na pesquisa foi de 32 pontos percentuais, o que supera em mais de cinco vezes o da segunda colocada, que recebeu 6 pontos. O desempenho de sucesso está relacionado ao modelo de organização em cooperativas de trabalho médico, que permite capilaridade para que a Unimed atue em 90% das cidades brasileiras.

O presidente da Unimed do Brasil, Omar Abujamra Junior, ressalta que o modelo cooperativista possibilitou ampla presença no país e pluralidade nos serviços para cuidar dos beneficiários de forma mais assertiva. Ele explica que atender às necessidades de saúde em todo o território nacional é um desafio complexo, principalmente considerando as diferenças geográficas, socioeconômicas e culturais existentes, pois as diversas regiões enfrentam desafios únicos, desde condições climáticas que propiciam o surgimento de doenças específicas até alcance do acesso a serviços médicos e infraestrutura disponível.

“Essas diferenças impactam a demanda por cuidados de saúde, tornando essencial uma abordagem flexível e adaptável para atender às variadas especificidades. Nossas cooperativas conhecem de perto a realidade e as necessidades da população, o que nos permite oferecer planos de saúde e serviços mais adequados para cada localidade. Esse diferencial é determinante na longevidade em que a marca é a mais lembrada pelos consumidores”, analisa o dirigente da Unimed do Brasil, que representa todas as cooperativas e empresas do Sistema Unimed.

O médico também destaca que ser “top of mind” solidifica a posição de líder da Unimed, que é responsável por 38% do mercado da saúde suplementar, com mais de 20 milhões de beneficiários de planos de saúde de odontológicos. “Ter esse reconhecimento por mais de 30 anos consecutivos representa uma validação contínua de nossa expertise. Isso demonstra a confiança duradoura que os nossos clientes depositam na Unimed, a nossa consistência em entregar serviços de alta qualidade e a nossa capacidade de nos manter em sintonia com as necessidades da população, que estão em constante mudança”, afirma.

Reconhecida como a maior pesquisa de lembrança de marcas da América Latina e uma das maiores do mundo, a Folha Top of Mind revela quais são as empresas, nos diferentes segmentos, que os consumidores mais associam a bens e serviços, avaliando o reconhecimento e a posição de mercado em relação à concorrência. Em 2023, a pesquisa foi realizada pelo Datafolha em 169 municípios espalhados nas cinco macrorregiões do país.

Sobre a Unimed

Em mais de 55 anos de atuação, a Unimed se destaca na liderança do setor de saúde suplementar. A marca nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP), em 1967, e hoje compõe um sistema de 340 cooperativas médicas, que estão presentes em 90% das cidades brasileiras e atendem a 20 milhões de pessoas em planos de saúde e odontológicos. A Unimed reúne 118 mil médicos cooperados, gera 143 mil empregos diretos e dispõe da maior rede assistencial do país, formada por 157 hospitais e hospitais-dia próprios e cerca de 2,5 mil hospitais credenciados, além de unidades de pronto-atendimento, clínicas e laboratórios, entre outros serviços. Toda essa operação injeta, no sistema de saúde brasileiro, R$74,8 bilhões por ano.

A Unimed também lidera o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), avaliação oficial do setor de planos de saúde realizada anualmente pela ANS. Das 60 operadoras que obtiveram nota máxima na edição de 2022 (ano-base 2021), 53 são Unimed. Ao todo, 235 operadoras do sistema cooperativo se classificaram nas melhores faixas de desempenho. A marca se destaca, ainda, nos segmentos de planos odontológicos, seguros de saúde, vida, previdência privada e patrimoniais, na gestão de recursos financeiros, bem como na educação voltada à saúde e ao cooperativismo.