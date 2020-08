Homem é preso em flagrante após ameaçar esposa com arma de fogo

O caso aconteceu no bairro Jardim Country Club, em Poços de Caldas

Alice Dionisio | 17h

Um homem foi preso em flagrante após ameaçar a esposa com uma arma, esta tarde (14), em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Jardim Country Club. A vítima teria tido uma discussão com o esposo e ligado para a mãe, pedindo ajuda. O homem a agarrou, arremessou o telefone da mulher no chão, agrediu fisicamente e pegou a arma para ameaçá-la.

Quando os militares chegaram até o apartamento do casal, a pistola de calibre 765 estava escondida em um dos cômodos e enrolada em uma toalha junto ao carregador sem munições.

O material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto ao autor.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.