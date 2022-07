Atendimentos para pessoas com síndrome gripal continua neste final de semana

Com o intuito de prestar assistência aos pacientes que apresentem sintomas de síndromes gripais, neste sábado (02) e domingo (03), o Laboratório da Policlínica Central e o Ambulatório de Síndrome Gripal do Hospital Margarita Moralles seguem em funcionamento.

O Laboratório da Policlínica Central funciona das 07h às 17h, na Av. Francisco Salles, nº1.155, centro.

Já o Ambulatório de Síndrome Gripal Clodoveu Davis, no Hospital Margarita Moralles, funciona por 24h.

