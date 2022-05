“Memória Viva” estreia nesta sexta-feira (06), na TV Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Memória Viva chega em 2022 com uma nova proposta. A nova temporada do programa Memória Viva, apresentado pela jornalista Ludimila Ramos, veiculado pela TV Poços, emissora regional com abrangência para 22 municípios traz roteiros, figurinos e com uma proposta mais artística.

O projeto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura – Ministério do Turismo – Governo Federal. Com patrocínio do DME Poços de Caldas.

Cada episódio apresentado vem com roteiro mais poético, figurinos de época e atendendo à lei de acessibilidade (libras/ audiodescritivo e legenda), ampliando nosso público. O programa obedece a Lei nº 13.146 que garante a Inclusão e a Acessibilidade que reúne um conjunto de dispositivos destinados a assegurar e a promover, em igualdade de condições com as demais pessoas, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a inclusão social.

O projeto Memória Viva é uma série especial de entrevistas, em formato de documentário, que será exibida semanalmente pela TV Poços com o objetivo de resgatar e preservar a memória de Poços de Caldas .através de lugares e personalidades marcantes que fizeram ou fazem algo relevante para a cidad. A emissora abrange um público diverso e heterogêneo.

O Memória Viva é um projeto criado pela jornalista Ludimila Ramos com o objetivo de contar histórias de ruas, avenidas, pontos turísticos e espaços tombados. E resgatar a memória cultural da cidade de Poços de Caldas, através de lugares e personalidades marcantes que fizeram ou fazem algo relevante para a cidade. Com a finalidade de fortalecer e preservar a história.de homenagear pessoas que se destacaram ou que se destacam nas mais diversas áreas, sobretudo a cultural. O projeto é inspirado no “Personalidades”, programa de TV exibido a partir de março de 2009 através de uma necessidade de valorizar as pessoas em vida e mostrar o que fizeram de relevante para a nossa sociedade. “É muito gratificante realizar este trabalho aqui em Poços. Adoro o trabalho de produção, pesquisa e descobrir como a nossa Poços de Caldas é rica em história e pouca coisa se encontra nos livros. Este ano a equipe aumentou abrindo novas possibilidades e oportunidades de trabalho”, finalizou Ludimila Ramos.