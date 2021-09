Pessoas que receberam a 1ª dose da vacina Pfizer até 02 de agosto já podem receber a 2ª dose

Nesta segunda-feira (27), continua a aplicação das segundas doses contra COVID-19 em Poços. As pessoas que receberam a 1ª dose da PFIZER até dia 02 de agosto já atingiram o intervalo mínimo de 08 semanas determinado pelo Ministério da Saúde e estão aptos a receber a dose de reforço, em todos os postos de vacinação COVID-19.

Todas as pessoas devem ficar atentas a data marcada no cartão de vacinação.

-Todas as pessoas devem levar comprovante de residência para a vacinação.

– A aplicação da 2ª dose com o intervalo de 08 semanas será de acordo com o recebimento de doses pela Regional de Saúde.

DOCUMENTOS

Os documentos necessários para a imunização são: documento de identidade, CPF, Cartão do SUS e Carteira de Vacinação.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

–Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca– 08h às 17h

–UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – 08h às 13h

–UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – 08h às 13h

–UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – 08h às 13h

– PSF Parque Esperança – Rua Lázaro de Lima, 280 – 08h às 13h

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.