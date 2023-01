Decoração de Natal de Poços de Caldas pode ser vista até a próxima segunda-feira (16)

Alice Dionisio

Os enfeites natalinos ficam disponíveis até o dia 16, próxima segunda-feira. Este ano, Poços de Caldas integra a edição de estreia do projeto Natal da Mineiridade, do governo estadual, que busca promover todos os destinos mineiros com programações natalinas em 2022.

O município é um dos que mais investiram na decoração e programação de Natal, com um total de R$ 2 milhões. Além dos enfeites, houve concerto, desfile e Casa do Papai Noel, entre outras atividades.

Turistas que estão vindo à cidade vão poder conferir a decoração de Natal que abrange as ruas centrais, as praças, a rodoviária, a Urca, entre outros locais. A remoção começa na semana que vem partindo dos bairros e, por último, a área central.

