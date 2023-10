Defesa Civil interdita quintal de residência no bairro Tiradentes

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Defesa Civil de Poços de Caldas, juntamente com o Corpo de Bombeiros, interditaram o quintal de uma casa localizada na Rua Francisco Simão de Souza, no bairro Tiradentes, neste domingo (1), devido às chuvas, após um muro entrar em colapso parcialmente.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Poços, Mauro Barbosa, o colapso parcial do muro foi desencadeado pela obra de uma construtora em terrenos adjacentes. A construtora aterrou o muro de divisão de vários imóveis, e a água da chuva que incide sobre o terreno da empresa escoa para o muro dos imóveis residenciais. Com as chuvas recentes, o muro não resistiu, resultando em seu colapso parcial.

Mauro Barbosa, ressaltou a necessidade de avaliar o risco para os demais muros na área afetada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para avaliar a situação. Os bombeiros identificaram a escuridão de um grande volume de terra do talude de aterro, que derrubou a parte inferior do muro. Eles aconselharam os moradores a evitar os cômodos dos fundos da residência e aguardaram as orientações da Defesa Civil e do engenheiro responsável.

Diante do risco iminente de desabamento do muro, o local foi isolado para evitar qualquer incidente adicional.

Nota oficial da construtora:

“Devido às fortes chuvas ocorridas no último final de semana, dias 30 de setembro e 01 de outubro, na cidade de Poços de Caldas e região, a BRZ Empreendimentos e Construções, tomou ciência do encharcamento do Talude de uma das suas obras na cidade, o que ocasionou deslizamento de terra. A BRZ Empreendimentos, ao ser informada e constatar que o quintal de uma das residências, do bairro Tiradentes, localizadas atrás da construção, havia sido invadido por parte da terra, prontamente foi à residência tomando todas as providências de sua responsabilidade, como retirada do entulho, lavagem do quintal e escora do muro.

Mesmo diante de todos os procedimentos adotados, a equipe de engenharia da construtora fará a avaliação de todas as casas do entorno para verificar possíveis danos. O muro da casa prejudicada será reconstruído.

Vale ressaltar que a BRZ Empreendimentos já estuda intervenções junto ao talude em questão, no intuito de melhorar a segurança da vizinhança e para que o fato não volte a ocorrer. Será feito o corte de todo o talude, amenizando a inclinação no fundo das casas.

Outro ponto que merece ser destacado é que a BRZ Empreendimentos se prontificou a realizar a locação de Hotel ou outro imóvel para os moradores até a reconstrução do muro danificado.”