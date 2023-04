Defesa Social intensifica ronda escolar em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Civil Municipal, vai intensificar o trabalho da Ronda Escolar nas unidades de educação do município de Poços de Caldas, para fortalecer ainda mais a operação de Proteção Escolar, lançada nesta segunda-feira (10), pela Polícia Militar de Minas Gerais.

O objetivo é prevenir e coibir qualquer ato de violência dentro e nas imediações das escolas, visando atuar na sensação de segurança de toda a comunidade escolar e da população, de forma geral.

“A GCM vai intensificar e ampliar as ações voltadas para manter o ambiente escolar em segurança no município de Poços de Caldas, prestando apoio à Polícia Militar, às equipes gestoras, profissionais da Educação, estudantes e famílias”, destaca o secretário municipal de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria.

Além disso, as Forças de Segurança vêm atuando, de maneira conjunta, no serviço de inteligência e monitoramento de possíveis movimentações no mundo digital, inclusive nas redes sociais. Os casos registrados em duas escolas da cidade (um na semana retrasada e outro nesta segunda-feira) seguem sendo monitorados e todas as providências cabíveis já foram tomadas, com o acionamento das Forças de Segurança, Conselho Tutelar e famílias.

Para evitar o chamado “efeito contágio”, que estimula novos casos, as Secretarias Municipais de Educação, Defesa Social e Comunicação Social contam com a colaboração da sociedade e da imprensa local e regional, no sentido de informar sem causar pânico. Na última semana, grandes veículos de alcance nacional anunciaram mudanças na forma de noticiar casos de violência no ambiente escolar.