Demutran realiza pintura de sinalização de trânsito na zona leste de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN, realiza durante toda a semana a pintura de sinalização, na rua Coronel Vírgilio Silva, esquina com Manoel de Freitas, sentido Centro, na Zona Leste de Poços.

Para o trabalho a via está parcialmente interditada. Estão sendo repintadas as faixas de pedestre e amarelas para o melhor fluxo de veículos.

Este serviço é contínuo e segue um cronograma para realização de revitalização de ruas em todas as regiões do município. O objetivo principal das intervenções é em trazer maior segurança tanto aos condutores, quanto aos pedestres e moradores do local, com a sinalização renovada.

Para a melhor fluidez do trânsito, o DEMUTRAN pede para que condutores peguem vias alternativas “É de extrema importância que os usuários das vias prestem atenção nas sinalizações, lombadas, sentidos, distâncias e indicações de sinalização vertical e horizontal, para respeitarem a velocidade e colaborar com um trânsito mais seguro e consciente, para o trabalho ser realizado da melhor forma, pedimos o uso de ruas paralelas para a melhor fluidez do trânsito.”