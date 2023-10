Departamentos da Prefeitura de Poços de Caldas foram arrombados na madrugada deste sábado (28)

Os departamentos de Patrimônio e Medicina do Trabalho da Prefeitura de Poços de Caldas foram alvos de um arrombamento neste sábado, 28 de outubro.

Segundo informações iniciais, o crime teria ocorrido durante a madrugada, com os invasores adentrando o edifício através de uma janela e posteriormente forçando a porta de entrada. O ato criminoso foi notado pela manhã quando servidores chegaram ao local para trabalhar e se depararam com a cena de desordem.

Entre os itens deixados espalhados no chão, foram encontradas caixas, celulares, tablets corporativos, calculadoras científicas, dentre outros itens.

A Guarda Civil e a perícia da Polícia Civil foram acionadas e já se encontram no local.

