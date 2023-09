Desafio da Copa Internacional de Mountain Bike recebe inscrições

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas as inscrições para o Desafio CIMTB Short Track – XCC. O evento, inédito no calendário da Copa Internacional de Mountain Bike, acontece nos dias 4 e 5 de novembro no Parque do Cristo de Poços de Caldas.

A competição terá atrações para toda a família, com a entrada gratuita nos dois dias. A Copa Internacional de Mountain Bike chega pela primeira vez a Poços de Caldas como um evento de aquecimento para 2024. O Desafio CIMTB XCC contará pontos nos rankings UCI e será válido como Campeonato Mineiro de Short Track.

Inscrições

No dia 4, acontecem as provas femininas. No dia 5, é a vez da competição masculina. As inscrições podem ser feitas aqui. A página traz ainda o regulamento, categorias e a programação. Segundo a organização, as vagas são limitadas.

Parque do Cristo

O Parque do Cristo conta com pistas de XCO e de Downhill, modalidades do mountain bike. E também diversos esportes de aventura como quadriciclo, arvorismo e tirolesa. Tem ainda a rampa de paraglider, com voos simples ou duplos.

“Para nós, é muito importante trazer para a cidade um evento como a Copa Internacional de Mountain Bike. Além de atrair visitantes e divulgar a cidade e seus atrativos turísticos, é também importante porque a pista do Parque do Cristo tem muita capacidade técnica”, diz Renato Agostini, diretor de operações do Parque do Cristo.

“A Copa Internacional de Mountain Bike é uma das mais prestigiadas competições tanto do cenário nacional e quanto do internacional. O evento terá diversas categorias com diferentes níveis de habilidade para os atletas participarem e se destacarem”, avalia o secretário de Esportes, Fernando dos Santos.

Para competir, não é obrigatório ser filiado em nenhuma das categorias (exceto na bateria elite/sub-23). Os campeões do Campeonato Mineiro serão definidos pelas colocações entre os atletas filiados de cada categoria, com pódio separado de cada categoria.

Programação

Sábado

9h – Congresso técnico

10h às 13h30 – Treino livre

14h – Largada da master feminina (Sub-40, Sub-50 e Over-50)

14h30 – Largada da teen feminina (Sub-12, Sub-15 e Sub-17)

15h – Largada da cadete feminina

15h30 – Largada da elétrica feminina

16h – Largada da superelite feminina

16h45 – Premiação

Domingo

9h às 10h – Treino livre

10h30 – Largada da teen masculina

11h – Largada da master D masculina

11h30 – Largada da master C masculina

12h – Largada da master B masculina

12h30 – Largada master A masculina

13h – Largada da expert masculina

13h30 – Largada da cadete masculina

14h – Largada da elétrica masculina

14h30 – Largada da júnior masculina

15h – Largada da superelite masculina

15h45 – Premiação

*Os horários das largadas podem ser alterados

História da CIMTB

A Copa Internacional de Mountain Bike teve sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo para o crescimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CIMTB foi seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024. Em 2022, a CIMTB aumentou a relevância internacional com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.