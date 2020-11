Prefeitura de Poços de Caldas libera eventos em espaços fechados

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Comitê Gestor Extraordinário Covid 19 autorizou a volta de eventos em lugares fechados, como buffets de festas infantis , espaços de jogos e recreações diversas, além das brinquedotecas e da realização de feiras.

A resolução 19/2020 que normatiza o retorno das atividades e estabelece as medidas sanitárias a serem adotadas por estes estabelecimentos, foi publicada no Diário Oficial do município, na edição desta sexta, 20 de novembro e pode ser acessada no site da Prefeitura.

Foram liberadas as atividades econômicas: alimentação fornecida por bufffet para coquetéis e recepções; casa de festas, casa de recepções, espaço para exposição, para uso de terceiros, espaços para eventos; e também atividades de recreação e lazer; e de exploração de jogos eletrônicos e recreativos.

O documento publicado estabelece ainda os protocolos de segurança, como o funcionamento do espaço com 50% de sua capacidade; a sanitização dos ambientes; uso de máscaras por todos os colaboradores , durante o preparo e no evento em si; utilização de álcool em gel para limpeza de superfícies e higienização das mãos, entre outros. A recomendação do comitê é a utilização de brinquedotecas para crianças acima de 2 anos, que devem usar máscaras durante todo o tempo e monitores também deverão utilizar máscaras. São explicitadas ainda as normas de sanitização dos banheiros e das cozinhas dos estabelecimentos.

A nova resolução do Comitê aborda também a liberação das Praças de Eventos Temporários, como as feiras , priorizando a praça de eventos para atrações como feiras de livro, de artesanato, de noivas, dentre outras atrações voltadas para o público adulto, observados os protocolos de contingenciamento vigentes.

Capacitação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet),em parceria com a Secretaria de Saúde, promoveu, no mês passado, uma capacitação para os profissionais envolvidos na organização de eventos na cidade.

O Treinamento foi composto por dois módulos: “Protocolo de segurança e prevenção de contaminação pelo Covid 19” e “Boas práticas de produção e manipulação de alimentos”. Foi voltado aos profissionais, parados há 8 meses na cidade. A Sedet estima que , aproximadamente, 1500 pessoas estão envolvidas com o setor de eventos, como fotógrafos, músicos, decoradores, cozinheiros, garçons, proprietários das casas de eventos e outros.

Para a empresária do setor de eventos, Siomara Bonafé, com este treinamento e as normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde, os eventos estão voltando a ser realizados com toda segurança, tanto para os profissionais envolvidos como para as pessoas que irão participar como convidados.

A Sedet irá retomar a capacitação na próxima semana. Quem tiver interesse em participar, deve fazer a inscrição na secretaria, localizada à rua Pernambuco, 265, de 12h às 18h. Mais informações pelo telefone 3697-2060.