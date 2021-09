Vacinação antirrábica começa hoje (13) em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começa nesta segunda-feira, (13) a 34ª Campanha de Vacinação Antirrábica de Cães e Gatos em Poços, a partir de três meses de idade.

Para este ano, a meta é vacinar 23.398 animais, sendo 20.489 cães e 2.909 gatos. No ano passado foram imunizados 17.838 animais, sendo 14.929 cães e 2.909 gatos.

A Campanha é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, através das Vigilância Ambiental, Epidemiológica, Atenção Básica e conta com o apoio da Secretaria de Educação, Secretaria de Esportes, Secretaria de Serviços Públicos, Demutran, Guarda Municipal, Auto Omnibus Circulare e Paróquia São Judas Tadeu.

VACINAÇÃO ZONA RURAL

A Campanha pela zona rural, acontecerá do dia 13/09 a 02/10, de segunda a sexta-feira, das 08h às 15h, com as equipes da Vigilância Ambiental, setor da Secretaria Municipal de Saúde, percorrendo chácaras, sítios e fazendas. As equipes trabalham uniformizadas, com crachá e vão em carros identificados também.

A Secretaria de Saúde solicita que a população fique atenta aos dias que as equipes farão as visitas.

Cronograma:

–13 a 17 de setembro – 08h às 15h

-20 a 24 de setembro – 08h às 15h

-27 a 1º de outubro – 08h às 15h

Para mais informações ligue: 3697-5987/ 3697-5977