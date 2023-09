Desfile de 7 de setembro contará com a participação de 58 agremiações

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, convida a todos para o Desfile Cívico de 7 de Setembro que, em 2023, contará com a participação de 58 agremiações, entre escolas municipais, estaduais e particulares, unidades do Programa Municipal da Juventude (PMJ), forças de segurança, grupos, clubes, fundações, cooperativas e órgãos públicos.

O hasteamento das bandeiras do Brasil, do estado de Minas Gerais e do município de Poços de Caldas está marcado para 8h do feriado de 7 de Setembro, próxima quinta-feira, na Praça Pedro Sanches. O Hino Nacional Brasileiro será executado pela Banda da Polícia Militar, enquanto o Hino da Independência estará sob a responsabilidade da Banda Maestro Azevedo.

Já o pronunciamento do prefeito Sérgio Azevedo está marcado para 8h15min e, na sequência, terá início o desfile, com saída da Rua Minas Gerais, esquina com Pernambuco, em direção à Praça Pedro Sanches. “O desfile de 7 de Setembro é uma tradição de Poços de Caldas, que contou com apresentações memoráveis ao longo da história. Empreendemos esforços para não só manter como incentivar este ato cívico que já não acontece em muitas cidades e seguimos ampliando continuamente a participação. No ano passado, foram 55 agremiações e, para 2023, estão previstas 58”, destaca o prefeito Sérgio Azevedo.

As bandeiras serão arriadas às 18h do dia 7 de Setembro. “O Desfile de 7 de Setembro é o momento máximo para as nossas bandas e fanfarras, resgatando e valorizando o espírito cívico, principalmente entre as nossas crianças, adolescentes e jovens, além de reunir diversos grupos e forças de segurança”, ressalta a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

No caso de tempo chuvoso, cada agremiação decidirá se participa ou não do desfile. “Visando preservar o objetivo da data e devido ao aumento do número de participantes, a organização solicita a todas as instituições que respeitem rigorosamente os horários de concentração dos grupamentos e que o desfile seja realizado de forma contínua durante todo o trajeto, não sendo permitidas apresentações em frente ao palanque”, informa a coordenadora da Divisão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Marta Sueli de Andrade.

Confira a ordem do desfile:

1- TIRO DE GUERRA 04/021

2- RECEITA FEDERAL

3- POLÍCIA MILITAR

4- CORPO DE BOMBEIROS

5- POLÍCIA CIVIL

6- POLÍCIA PENAL

7- SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL – GUARDA CIVIL MUNICIPAL

8 – SAMU 192

9 – DME – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ELETRICIDADE

10 – DMAE – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

11- 100 MG GRUPO DE ESCOTEIROS 1º CENTENÁRIO DE POÇOS DE CALDAS

12- 103 MG GRUPO DE ESCOTEIROS PINHEIROS

13 – ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – JOSÉ VASQUES FILHO – APAE E ASSOCIAÇÃO CANDEIAS DE CAPOEIRA

14 – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE POÇOS DE CALDAS – ADEFIP

15 – GIDEÕES MIRINS – IGREJA METODISTA

16 – CLUBE DE AVENTUREIROS GAVIÕESZINHOS DO SUL

17 – CLUBE DE AVENTUREIROS CANÁRIOS DO REINO

18 – CLUBE DE DESBRAVADORES GAVIÕES DO SUL

19 – CLUBE DE DESBRAVADORES ÁGUIAS DO SUL

20 – CLUBE DO FUSCA POÇOS DE CALDAS

21 – ESCOLA PROFISSIONAL DOM BOSCO

22 – BIEN HOO SHAAOLIN KUNG FU / COOPOÇOS

23 – ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PINHEIRO

24 – ESCOLA MUNICIPAL IRMÃO JOSÉ GREGÓRIO

25 – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CARMÉLIA DE CASTRO

26 – INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS – IFSULDEMINAS

27 – COLÉGIO PELICANO

28 – ORDEM INTERNACIONAL DO ARCO IRIS PARA MENINAS

29 – CAPÍTULO POÇOS DE CALDAS Nº 182 / ORDEM DEMOLAY

30 – COLÉGIO MUNICIPAL DR JOSÉ VARGAS DE SOUZA – BANDA MIRIM

31 – ESCOLA MUNICIPAL DR. PEDRO AFONSO JUNQUEIRA – BANDA MARCIAL

32 – ESCOLA MUNICIPAL MARIA OVIDIA JUNQUEIRA

33 – ESCOLA MUNICIPAL VITALINA ROSSI

34 – CAIC – PROFESSOR ARINO FERREIRA PINTO

35 – ESCOLA MUNICIPAL WILSON HEDY MOLINARI

36- ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MAMUD ASSAN

37- ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAPHAEL DOS SANTOS NETTO

38- ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIQUINHAS BROCHADO

39- ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE WASHINGTON LUIS

40- ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JÚLIO BONAZZI

41- ESCOLA MUNICIPAL LIONS CLUB CENTRO

42- COLÉGIO MUNICIPAL DR JOSÉ VARGAS DE SOUZA – BANDA MARCIAL

43- ESCOLA MUNICIPAL ALVINO HOSKEN DE OLIVEIRA

44- ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO DE FREITAS PACHECO

45- COLÉGIO SETE DE SETEMBRO

46 – E.M. DR. PEDRO AFONSO JUNQUEIRA – BANDA MIRIM

47 – ESCOLA MUNICIPAL DR. HAROLDO AFFONSO JUNQUEIRA

48 – SEST SENAT – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE

49- BAMAVE – BANDA MARCIAL VETERANOS

50 – PLANO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – EDUCAÇÃO INTEGRAL

PMJ VILAS UNIDAS

PMJ CENTRO SOCIAL URBANO

PMJ SÃO JOSÉ

PMJ SANTA MARIA

51- ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ARLINDO PEREIRA

52- ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DE MELO – BANDA MIRIM

53 – ESCOLA MUNICIPAL DONA VICENTINA MASSA

54 – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO SÉRGIO TEIXEIRA

55- ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AVELINO DE MELO – BANDA MARCIAL

56 – ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR FRAYHA

57 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO

58 – VIVA LA VIDA TERAPIAS ASSISTIDAS POR CAVALOS E CACHORROS