Detento internado por engolir lâmina de barbear tenta fugir de hospital em Poços de Caldas

Ele pulou a janela da Santa Casa e foi recapturado já do lado de fora do hospital

Alice Dionisio | 11h20

Um detento que estava internado na Santa Casa de Poços de Caldas desde o dia 31 de agosto, após engolir uma lâmina de barbear e um clips de papel, tentou fugir do hospital na noite do último domingo (06).

De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os objetos engolidos foram expelidos na tarde de domingo e ele permanecia em observação, quando por volta de 00h30 o presidiário pulou a janela e foi recapturado já do lado de fora da unidade hospitalar.

O detento já foi levado novamente ao presídio e é um dos presos testado positivo para Covid-19. Mas segundo a Sejusp está assintomático.

A direção da unidade prisional lavrou o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) e comunicado interno, em que determinará sanções disciplinares ao detento. Um procedimento administrativo também será instaurado para apurar o ocorrido.

