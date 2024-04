Dia D contra a influenza acontece neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde promoverá o Dia D de Vacinação Contra a Influenza, neste sábado, dia 13 de abril, das 8h às 13h, em seis locais estratégicos:

Ubs Centro

Ubs Vilas Unidas

Ubs Reg. Sul

Ubs Reg. Leste

Psf Esperança II

Psf Vila Nova

Os locais foram cuidadosamente selecionados para garantir um acesso fácil e conveniente para a população.

A vacinação estará disponível para os grupos prioritários, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos, profissionais de saúde, povos indígenas, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, entre outros. É crucial que os membros desses grupos prioritários compareçam para receber a vacinação.

Para receber a vacina, é necessário levar o cartão de vacinação. Este documento é essencial para garantir que os registros de imunização estejam atualizados e para fornecer a melhor assistência médica possível.

O Dia D de Vacinação Contra a Influenza é uma oportunidade vital para proteger a si mesmo, sua família e sua comunidade contra a gripe sazonal. A vacinação é uma medida preventiva fundamental para reduzir a disseminação da doença e mitigar seus efeitos.

Não perca esta oportunidade de cuidar da sua saúde e da saúde daqueles que você ama.

Compareça a um dos locais de vacinação e faça a sua parte na proteção contra a influenza.

