Polícia Militar registra ocorrência de roubo à residência rural em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Por volta das 23h15min, de terça-feira, 12, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao Sítio Laranjeiras, zona rural de Poços de Caldas, para atendimento de ocorrência de roubo.

No local, as autoridades encontraram a vítima, um homem de 67 anos, que relatou com detalhes o assalto. Segundo seu depoimento, três indivíduos mascarados, um deles alto, outro de estatura mediana e o terceiro aparentando ser menor de idade, invadiram sua residência após arrombarem a porta da cozinha com o auxílio de um pé de cabra. Uma vez dentro da casa, os criminosos dirigiram-se ao quarto da vítima e anunciaram o roubo, levando consigo dois televisores (um de 43 polegadas e outro de 32 polegadas), um aparelho de telefone celular da marca Motorola, além dos documentos de um veículo VW/Gol.

Para fugir da cena do crime, os assaltantes utilizaram a caminhonete da vítima, uma I/Toyota/Hilux CD4 4×4 SRC, ano 2009, de cor prata e emplacamento de Poços de Caldas.

A Polícia Militar, após registrar a ocorrência, acionou a perícia, que compareceu ao local para realizar os procedimentos investigativos de praxe. O rastreamento em busca dos autores continua em andamento até o presente momento.

ALCO 29º BPM