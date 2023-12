DMED alerta: fogos de artifício e rede elétrica não combinam

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Distribuidora explica alguns cuidados a serem adotados nas festividades de ano novo

As festas para celebrar a chegada de um novo ano são as mais diversas possíveis. Uma atividade muito aguardada e que não sai de moda, são os shows pirotécnicos, utilizando fogos de artifício.

Esses artefatos requerem atenção no manuseio, para evitar acidentes e, também, interrupções não programadas ao fornecimento de energia elétrica. Ao presenciar um acidente dessa natureza, a DME Distribuição deve ser acionada. Lembrando que somente colaboradores da distribuidora têm autorização para realizar procedimentos na rede, para eventual retirada de objeto ou outras necessidades de reparo.

Os cuidados começam na escolha do produto, que deve ser adequado e legalizado, observando o prazo de validade e a classificação, de acordo com o poder de explosão ou queima. Além disso, é necessário estar atento e colocar em prática todas as instruções indicadas pelo fabricante na embalagem. O produto deve estar devidamente acondicionado em local apropriado até sua utilização e deve-se evitar qualquer tipo de reaproveitamento de componentes ou materiais.

As cores e a quantidade de fogos podem deixar o céu mais iluminado e o evento ainda mais bonito. Porém, é necessário estar em um espaço aberto, adequado para a prática, ou seja, longe de pessoas, principalmente crianças, bem como edificações, árvores e carros. Importante ainda observar as regras e leis existentes e as condições do ambiente, como proximidade aos hospitais, asilos, além de respeito à comunidade em geral, com suas necessidades e particularidades, e aos animais de estimação.

“O mau uso pode prejudicar um momento especial. É válido destacar sobre o consumo de bebidas alcoólicas nessas festas, o que pode prejudicar as ações preventivas. Ainda que sejam os modelos silenciosos, deve-se evitar proximidade aos cabos e postes existentes. Em ocorrências envolvendo a rede elétrica, é necessário isolar o local, não permitindo a aproximação de pessoas, e não tocar em fios partidos”, instrui Richard Bueno, da Gerência de Distribuição da DMED.